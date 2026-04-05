Иран заявил, что сбил два вертолета и один самолет США
Вооруженные силы Ирана сорвали попытку американских военных эвакуировать сбитого летчика, уничтожив несколько летательных аппаратов США в ходе операции в центральной части страны. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Центрального штаба «Хатам аль-Анбия».
По его словам, инцидент последовал за «отчаянными попытками американских сил вывезти летчика». Совместная операция с участием аэрокосмических и сухопутных сил, добровольческих отрядов «Басидж» и сотрудников правоохранительных органов успешно перехватила и нейтрализовала приближавшиеся воздушные суда. Он добавил, что были сбиты два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130.
Источник также отметил, что президент США Дональд Трамп попытался преуменьшить значение инцидента, заявив в публикации в соцсети, что была проведена спецоперация по спасению сбитого летчика.
Глава Белого дома сообщил, что поисково-спасательная операция на территории Ирана была проведена успешно. Второй член экипажа сбитого истребителя F-15, полковник ВВС США, эвакуирован и находится в безопасности.
The New York Times писала, что два транспортных самолета, которые должны были вывезти американских военных и спасенного летчика самолета F-15E в безопасное место, застряли на отдаленной базе в Иране и были взорваны силами США, чтобы они не попали в руки иранцам. Как пишет издание, для эвакуации американских военных были направлены три новых самолета.