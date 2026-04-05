Трамп раскрыл детали спасения второго летчика F-15 из Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном завершении поисково-спасательной операции на территории Ирана. Второй член экипажа сбитого истребителя F-15, полковник ВВС США, эвакуирован и находится в безопасности. Это первое в военной истории двойное спасение американских пилотов глубоко во вражеском тылу, написал Трамп в Truth Social.
«Мои соотечественники, за последние несколько часов военные США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США для одного из наших замечательных офицеров – члена экипажа, который также является весьма уважаемым полковником и который, как я рад сообщить вам, теперь в безопасности и здоров! <…> Мы никогда не оставим американского воина», – заявил Трамп.
По его словам, пилота преследовали иранские силы, за его местонахождением круглосуточно следили главнокомандующий, военный министр и председатель Объединенного комитета начальников штабов. На операцию направили десятки самолетов. Трамп подчеркнул, что обе операции прошли без потерь с американской стороны, что доказывает «подавляющее господство в воздухе».
О спасении летчика ранее сообщил портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. Для этого были задействованы силы спецназа. Поиски первого пилота заняли несколько часов, второго – более суток.
3 апреля Тегеран сообщил о поражении американского истребителя F-15 и штурмовика A-10 Thunderbolt II. Пилот A-10 смог вывести машину за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен.
Корпус стражей исламской революции после этого пытался найти пропавшего американца на юго-западе Ирана и объявил награду в $60 000 за его поимку живым.