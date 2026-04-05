Песков назвал подход России к работе на международной арене интеллигентным
Российская сторона демонстрирует на международной арене интеллигентный подход – он остается востребованным даже на фоне различных риторик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Есть же мода такая сиюминутная, и мода на грубость, она может быть где-то востребована. Но все-таки классика есть классика, она живет в веках», – сказал он.
В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что в условиях растущей турбулентности в мире возрастает значение российской дипломатии и ее консолидирующей роли. Президент заявлял о необходимости активно использовать внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов страны.
Сейчас Россия заявляет о формировании многополярного мирового порядка. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что многополярность уже никогда никуда не исчезнет и ничем не заменится.