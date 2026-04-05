Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Песков назвал подход России к работе на международной арене интеллигентным

Ведомости

Российская сторона демонстрирует на международной арене интеллигентный подход – он остается востребованным даже на фоне различных риторик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Есть же мода такая сиюминутная, и мода на грубость, она может быть где-то востребована. Но все-таки классика есть классика, она живет в веках», – сказал он.

В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что в условиях растущей турбулентности в мире возрастает значение российской дипломатии и ее консолидирующей роли. Президент заявлял о необходимости активно использовать внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов страны.

Сейчас Россия заявляет о формировании многополярного мирового порядка. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что многополярность уже никогда никуда не исчезнет и ничем не заменится.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь