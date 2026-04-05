Polymarket извинился за ставки на судьбу пилотов сбитого в Иране F-15
Платформа рынков предсказаний Polymarket принесла извинения за ставки пользователей на судьбу американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15. Об этом сообщил NBC News.
3 апреля Тегеран сообщил о поражении американского истребителя F-15 и штурмовика A-10 Thunderbolt II. Пилот A-10 смог вывести машину за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен, тогда как пилоты истребителя оказались на территории республики. Они были спасены в результате операции спецназа США.
Пользователи Polymarket начали делать ставки на судьбу американских пилотов. Пользователи X и ветеран корпуса морской пехоты США и конгрессмен-демократ Сет Моултон пожаловались на такую ставку. Polymarket в ответ принес извинения: «Мы сразу же удалили эту ставку, так как она не соответствует нашим стандартам честности».
Polymarket является одной из крупнейших платформ на так называемом рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на вероятность различных событий.
Axios писал в марте, что в конгрессе США обсуждают запрет ставок на общественно значимые события, включая выборы, решения властей, военные действия и спортивные события. Сенатор Джефф Меркли заявил, что такие ставки создают благоприятную почву для коррупции и подрывают общественное доверие.
Примечательно, что сами платформы начали усиливать меры контроля на фоне сообщений о возможном запрете. В частности, Polymarket запретила торговлю с использованием конфиденциальной информации и участие лиц, способных повлиять на исход событий.