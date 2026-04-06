Орбан: подрыв «Турецкого потока» вписывается в возможности Киева
Венгрия не будет называть виновного в подрыве «Турецкого потока» до конца расследования, однако такие действия вписываются в цепочку событий со стороны Украины. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе пресс-конференции.
«И я не стал бы дальше разрушать украинско-венгерские отношения, обвиняя какую-либо страну, скажем, Украину, пока у нас не будет фактов. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Орбан отметил, что власти продолжают расследование, материалы дела уже были доведены до прокуратуры с обвинением в диверсии. По словам премьера, у Киева есть возможности для подрыва, Киев к этому готов.
5 апреля директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» является мигрант с военной подготовкой. В тот же день венгерские власти обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию.