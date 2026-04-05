Сербские силовики подозревают в попытке диверсии на «Турецком потоке» иностранца

Подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» является мигрант с военной подготовкой. Об этом заявил директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич.

«В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

5 апреля венгерские власти заявили об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Srbija Danas со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича писала, что армия и полиция нашли два рюкзака со взрывчаткой в районе села Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ по «Турецкому потоку» в обе страны.

На фоне этого премьер Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание совета обороны, по итогам которого венгерский участок «Турецкого потока» возьмут под охрану военные.

