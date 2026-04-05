Армия Венгрии возьмет под охрану участок «Турецкого потока»До этого у газопровода обнаружили рюкзаки со взрывчаткой
Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» возьмут под охрану военные, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook
Военные будут обеспечивать безопасность инфраструктуры газопровода на всей его протяженности – от границы с Сербией до границы со Словакией. Решение принято на заседании Совета обороны по поручению премьер-министра Виктора Орбана.
Принять меры для защиты трубопровода договорились Венгрия, Россия, Сербия и Турция, добавил Сийярто.
5 апреля Орбан заявил, что рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку. На фоне этого он созвал экстренное заседание Совета обороны.
Srbija Danas со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича сообщила, что армия и полиция нашли два рюкзака со взрывчаткой в районе села Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ по «Турецкому потоку» в обе страны.
Сийярто назвал попытку диверсии на газопроводе нападением на суверенитет Венгрии. Он при этом прямо не обвинил Украину в организации диверсии, но обратил внимание на недавние события, когда на территории Украины были остановлены поставки по нефтепроводу «Дружба», а объекты «Турецкого потока» на российской территории были атакованы украинскими дронами.