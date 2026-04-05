Армия Венгрии возьмет под охрану участок «Турецкого потока»

Сийярто назвал попытку диверсии на газопроводе нападением на суверенитет Венгрии. Он при этом прямо не обвинил Украину в организации диверсии, но обратил внимание на недавние события, когда на территории Украины были остановлены поставки по нефтепроводу «Дружба», а объекты «Турецкого потока» на российской территории были атакованы украинскими дронами.