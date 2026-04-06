Политика

В Кремле констатируют рост напряженности на Ближнем Востоке

Ведомости

В Кремле констатируют, что уровень напряженности на Ближнем Востоке продолжает расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана», – сказал он.

Российская сторона, отметил Песков, с самого начала предупреждала, что такие последствия конфликта США и Ирана неизбежны. Война сказалась весьма негативно на глобальной экономике, подчеркнул он.

Представитель президента также сообщил, что в Кремле видели заявления американского лидера Дональда Трампа относительно Ирана, в котором он потребовал открыть Ормузский пролив.

«Мы видели эти заявления. Предпочитаем их не комментировать», – ответил Песков.

5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. В постпредстве Ирана в ООН сказали, что если бы «совесть ООН была жива», то организация «не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы воинственного президента Соединенных Штатов».

Новости СМИ2
