В Кремле констатируют рост напряженности на Ближнем Востоке
В Кремле констатируют, что уровень напряженности на Ближнем Востоке продолжает расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана», – сказал он.
Российская сторона, отметил Песков, с самого начала предупреждала, что такие последствия конфликта США и Ирана неизбежны. Война сказалась весьма негативно на глобальной экономике, подчеркнул он.
Представитель президента также сообщил, что в Кремле видели заявления американского лидера Дональда Трампа относительно Ирана, в котором он потребовал открыть Ормузский пролив.
«Мы видели эти заявления. Предпочитаем их не комментировать», – ответил Песков.
5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. В постпредстве Ирана в ООН сказали, что если бы «совесть ООН была жива», то организация «не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы воинственного президента Соединенных Штатов».