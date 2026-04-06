В Кремле констатируют рост напряженности на Ближнем Востоке

5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. В постпредстве Ирана в ООН сказали, что если бы «совесть ООН была жива», то организация «не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы воинственного президента Соединенных Штатов».