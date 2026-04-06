«Единая Россия» поможет в ликвидации последствий ЧС в Дагестане

Председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поручил усилить работу в рамках ликвидации последствий подтоплений в Дагестане. Об этом сообщили в канале партии в Max.

Медведев также поручил направить в регион дополнительные силы и средства.

По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, волонтеры «ЕР» продолжают работать на территории Дагестана с начала подтоплений. Партия также передает воду и гуманитарные грузы.

6 апреля стало известно, что в Махачкале 5 апреля эвакуировали свыше 600 человек из подтопленных территорий. 172 человека, в том числе 75 детей, были направлены в ПВР.

Глава Дагестана Сергей Меликов до этого предлагал ввести в республике межрегиональный режим ЧС. По его мнению, это позволит эффективно оказывать помощь пострадавшим от наводнений.

