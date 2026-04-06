Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Трамп намекнул, что курды забрали предназначенное жителям Ирана оружие

Ведомости

Оружие, отправленное США повстанцам в Иране, было украдено «группой людей», которые должны будут заплатить за это, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами. По словам лидера США, это были курды.

«Мы отправили оружие – оно должно было попасть к народу Ирана. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его передавали, просто оставили его себе. Я очень недоволен одной группой людей, и они заплатят за это высокую цену», – сказал американский лидер.

Президент США также предположил, что в моменты, когда Иран не подвергается бомбардировкам, иранцы чувствуют себя особенно несчастными.

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на чиновников США, Израиля и других стран сообщила, что Израиль перед началом операции в Иране рассчитывал на массовые беспорядки в стране, которые удастся спровоцировать за несколько дней. Разведка считала, что это приведет к свержению власти в стране.

Издание писало, что глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа показал премьер-министру Биньямину Нетаньяху план ведения операции, в соответствии с которым необходимо было мобилизовать иранскую оппозицию. Нетаньяху одобрил его, а в начале 2026 г. его представили администрации Трампа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её