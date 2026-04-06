Главная / Политика /

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с энергоресурсами в Турции

Ведомости

У Турции нет проблем с энергоресурсами, удобрениями или продовольствием на фоне военной операции США и Израиля в Иране, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

«У нас нет проблем с поставками и хранением энергоресурсов, с удобрениями. Благодаря принятым мерам у нас не возникнет никаких проблем и с обеспечением продовольствием», – сказал он (цитата по ТАСС).

Эрдоган подчеркнул, что мировая экономика во время войны в Иране переживает одно из серьезнейших потрясений в новейшей истории. Закрытие Ормузского пролива, по его словам, отразилось во всех сферах, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и технологиях.

3 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Тогда главы государств провели обмен мнениями по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Стороны отметили, что боевые действия имеют серьезные последствия не только для региона, но и для мировой экономики. Они подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных договоренностей.

