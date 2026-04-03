Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Иране и переговоры с Украиной

Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Иране и переговоры с УкраинойРазговор состоялся по инициативе турецкой стороны
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле, отметив, что звонок состоялся по инициативе турецкой стороны.
Лидеры провели углубленный обмен мнениями по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Они отметили, что боевые действия имеют серьезные последствия не только для региона, но и для мировой экономики – в сферах энергетики, торговли и логистики.
Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных договоренностей с учетом интересов всех стран региона.
Отдельно обсуждалась ситуация вокруг Украины. Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорному процессу. Также была отмечена важность координации усилий по обеспечению безопасности в Черном море на фоне атак на газотранспортную инфраструктуру и торговые суда.
Кроме того, стороны обсудили развитие российско-турецких отношений, включая реализацию совместных проектов в энергетике.
Предыдущая личная встреча лидеров РФ и Турции состоялась 12 декабря в Ашхабаде на международном форуме, где стороны подчеркивали значимость торгово-экономического сотрудничества для противодействия внешнему давлению.