Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Иране и переговоры с Украиной

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле, отметив, что звонок состоялся по инициативе турецкой стороны.

Лидеры провели углубленный обмен мнениями по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Они отметили, что боевые действия имеют серьезные последствия не только для региона, но и для мировой экономики – в сферах энергетики, торговли и логистики.

Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных договоренностей с учетом интересов всех стран региона.

Минобороны Турции заявило о перехвате ракеты из Ирана

Политика / Международные новости

Отдельно обсуждалась ситуация вокруг Украины. Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорному процессу. Также была отмечена важность координации усилий по обеспечению безопасности в Черном море на фоне атак на газотранспортную инфраструктуру и торговые суда.

Кроме того, стороны обсудили развитие российско-турецких отношений, включая реализацию совместных проектов в энергетике.

Предыдущая личная встреча лидеров РФ и Турции состоялась 12 декабря в Ашхабаде на международном форуме, где стороны подчеркивали значимость торгово-экономического сотрудничества для противодействия внешнему давлению.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её