Минобороны Турции заявило о перехвате ракеты из Ирана
Силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции. По данным Минобороны страны, она была запущена предположительно с территории Ирана.
В министерстве подчеркнули, что Анкара принимает все необходимые меры для защиты своей территории и внимательно отслеживает развитие ситуации в регионе «с учетом приоритетов национальной безопасности».
13 марта Турция уже сообщала о перехвате трех баллистических ракет, также предположительно запущенных из Ирана. Тогда власти заявляли о проведении консультаций с Тегераном для прояснения обстоятельств произошедшего.
В Иране в тот же день отвергли причастность к инцидентам. Посол страны в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил, что атака могла быть организована третьими сторонами с целью ухудшить отношения между государствами. В свою очередь штаб иранских вооруженных сил назвал произошедшее провокацией США и Израиля.