Штаб иранских ВС назвал запуск ракет в сторону Турции провокацией США и Израиля
Информация о перехваченных над Турцией ракетах воспринимаются Тегераном как провокация США и Израиля. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия».
«Вооруженные силы Исламской Республики Иран опровергают любые пуски ракет в сторону дружественной и соседней Турции. Учитывая предыдущие провокации руководителей США и сионистского режима, видится, что такое действие было предпринято с целью испортить отношения между двумя странами – Ираном и Турцией», – говорится в его заявлении (цитата по ТАСС).
По словам представителя штаба ВС Ирана, эта ситуация требует расследования.
13 марта минобороны Турции заявило, что над территорией страны были перехвачены три баллистические ракеты из Ирана. По данным ведомства, Анкара проводила консультации с Тегераном, чтобы прояснить обстоятельства. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил о непричастности Тегерана к запуску ракет.