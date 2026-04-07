Ученые заявили о превышении предела численности населения Земли

В ходе экспертных диалогов в национальном центре «Россия» 30 января замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик численности населения планеты будет пройден в 2046 г. или даже чуть раньше. По его словам, человеческая цивилизация вошла в период жесткой депопуляции.