СМИ: Иран прекратил все дипломатические контакты с США
Иран прервал все прямые и непрямые дипломатические контакты с американской стороной. Об этом сообщают Iran International и New York Times (NYT).
«По данным трех высокопоставленных иранских чиновников, Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами, сообщив Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах о прекращении огня», – пишет NYT.
6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов исламского государства. Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.
На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал исламской республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты.