РФ и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу, касающейся защиты коммерческого судоходства, сообщили «РИА Новости».
Председательствующий в СБ в апреле Бахрейн настаивает на принятии резолюции, которая разрешила бы «все необходимые оборонительные средства» для защиты торговых судов. Окончательный проект документа был подготовлен 2 апреля и позволяет принимать меры «на период не менее шести месяцев». При этом из предыдущих версий уже было исключено прямое упоминание об обязательных принудительных мерах, чтобы преодолеть возражения России и Китая.
Принципиальным препятствием для принятия документа все еще остается позиция Китая, обладающего правом вето: Пекин выступает против санкционирования применения какой-либо силы.