Политика

Небензя: США уже дважды предали дипломатию ударами по Ирану

Ведомости

США уже дважды предали дипломатию своими ударами по Ирану, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Если бы Совет Безопасности занял навязывающуюся ему позицию, то у Тегерана совсем не оставалось бы мотивации хоть в какой-либо форме вовлекаться в контакт с Вашингтоном», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Соединенные Штаты, по словам постпреда РФ, предали дипломатию в июне 2025 г., когда Израиль атаковал Иран, и в феврале 2026 г. – тогда началась совместная американо-израильская военная операция против Ирана.

Президент США Дональд Трамп говорил, что вечером 7 апреля «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». «Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и абсолютная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализированные умы, возможно, произойдет что-то революционно удивительное», – написал он.

Axios 6 апреля писал, что США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, но его реализацию пока отложили. По данным портала, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия.

