Армия Израиля выразила сожаление из-за повреждения синагоги при ударах по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила сожаление по поводу «сопутствующего ущерба», который она нанесла синагоге в Тегеране в результате ночного удара, пишет CBS.
Представитель израильских военных заявил, что ЦАХАЛ атаковала высокопоставленного командира, находящегося в штабе по чрезвычайным ситуациям, а не целилась в синагогу.
Израиль также добавил, что были предприняты шаги для минимизации вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия и воздушное наблюдение. Причина попадания по синагоге расследуется, добавил представитель армии.
7 апреля ЦАХАЛ провела масштабную операцию, в рамках которой были совершены удары по десяткам инфраструктурных объектов на территории Ирана.
Агентство Mehr сообщило, что США и Израиль атаковали остров Харк в Иране, через его территорию осуществляются поставки 90% иранской нефти. На острове было слышно несколько взрывов. Издание не уточнило, здания каких предприятий были атакованы.