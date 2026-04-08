Захарова оценила слова Гутерриша о страданиях от военных конфликтов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, можно ли зафиксировать универсальный характер «сакраментальной» фразы генсека ООН Антониу Гутерриша о невозможности оправдания страданий мирных жителей от военных действий.
Гутерриш сказал, что «не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению».
Захарова уточнила, идет ли речь только про США и Иран, или к этому высказыванию можно отнести ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, «который не может, с точки зрения генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей».
«И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии?» – написала она в своем Telegram-канале.
В конце марта Гутерриш назвал Зеленского и его правительство легитимной властью на Украине.