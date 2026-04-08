Поэтесса Лариса Рубальская получила звание народного артиста России

Рубальская родилась 24 сентября 1945 г. в Москве. Она окончила Московский педагогический институт, став преподавателем русского языка и литературы. После этого Рубальская также получила диплом переводчика с японского языка. Карьера поэтессы началась в 1983 г. Среди написанных ею песен, которые стали хитами, – «Угонщица», «Свет в твоем окне», «Напрасные слова».