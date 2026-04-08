Политика /

Поэтесса Лариса Рубальская получила звание народного артиста России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России поэтессе, автору текстов песен, телеведущей Ларисе Рубальской, следует из указа главы государства.

Звание присвоено за вклад Рубальской в развитие отечественной культуры и искусства. В документе также отмечается ее плодотворная деятельность на протяжении многих лет.

Рубальская родилась 24 сентября 1945 г. в Москве. Она окончила Московский педагогический институт, став преподавателем русского языка и литературы. После этого Рубальская также получила диплом переводчика с японского языка. Карьера поэтессы началась в 1983 г. Среди написанных ею песен, которые стали хитами, – «Угонщица», «Свет в твоем окне», «Напрасные слова».

