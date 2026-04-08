Кремль удовлетворен перемирием между США и Ираном

Кремль удовлетворен перемирием между США и ИраномМосква рассчитывает на скорые контакты делегаций двух стран
Россия приветствует решение США и Ирана не идти дальше по пути вооруженной эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации. Тем более, не наносить удары по мирным объектам, по объектам экономики страны Ирана», – пояснил представитель Кремля, отметив, что Россия с самого начала выступала за перевод ситуации в политико-дипломатическое русло.
Москва рассчитывает, что уже в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций по мирному урегулированию. «И каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров», – добавил он.
До этого стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что на этот период Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Тегераном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он пояснил, что стороны согласовали большую часть разногласий, а перемирие позволит завершить подготовку соглашения.
В интервью AFP Трамп также заявил о «полной и безоговорочной победе» США и отметил, что достижению договоренностей способствовал Китай. Он также сообщил о намерении Вашингтона помочь в устранении заторов в Ормузском проливе после его открытия.