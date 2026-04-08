Главная / Политика /

Военный эксперт объяснил, что значит перемирие на Ближнем Востоке

Валерия Хлобыстова
Алексей Никольский

Двухнедельное перемирие между Ираном и США свидетельствует о том, что Вашингтон не достиг своих целей в ходе военной операции, считает военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, цели Белого дома на самом деле были не военными, а политическими и экономическими, но достигаемые военными средствами.

При этом, подчеркнул Коновалов, после заключения перемирия стало понятно, что ни у США, ни у Израиля не было достаточно военных ресурсов, чтобы достичь их.

Что известно об условиях перемирия между США и Ираном

Политика / Международные новости

В 3:00 мск 8 апреля должен был завершиться срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, согласно которому Тегерану было необходимо принять условия урегулирования Вашингтона.

Ночью за 90 минут до истечения дедлайна Трампа страны приняли решение заключить двухнедельное перемирие. Иран и США договорились о прекращении огня, а Ормузский пролив будет открыт в этот период.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что Тель-Авив поддерживает решение Трампа приостановить атаки на Иран. При этом там отметил, что прекращение огня не распространяется на Ливан.

Новости СМИ2
