В Кремле пожаловались на нестабильную работу интернета
В Кремле ощутили на себе перебои со связью и интернетом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы», – сказал Песков.
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что заключения на эту тему должны давать специалисты. Он добавил, что нормализацией работы интернета занимается соответствующая служба.
В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ» заявил, что Минцифры реализует меры по снижению использования VPN-сервисов в РФ в рамках исполнения действующего законодательства.
Вместе с тем ведомство выступает против введения административной ответственности за применение VPN-сервисов и хочет решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.