Хегсет назвал исторической операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Операция Израиля и США против Ирана «Эпическая ярость» стала сокрушительной для Исламской Республики. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает CNN.
«Операция «Эпическая ярость» стала исторической и сокрушительной победой на поле боя», – сказал он.
По словам Хегсета, иранские военные в ходе этой операции получили сокрушительный удар. Глава Пентагона подчеркнул, что США «на долгие годы вывели из строя» иранскую армию. Он отметил, что у Ирана еще остались силы, однако их немного. При этом все, «что у них осталось, спрятано в бункерах», заключил Хегсет.
8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран продолжат тесное сотрудничество, а обогащения урана не будет в Исламской Республике в соответствии с договоренностями. Он отметил, что ядерные объекты Тегерана находятся под серьезным спутниковым наблюдением США.
В этот день Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня, а также открытии Ормузского пролива на этот период. При этом позже иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу.