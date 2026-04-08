Хегсет назвал исторической операцию «Эпическая ярость» против Ирана

По словам Хегсета, иранские военные в ходе этой операции получили сокрушительный удар. Глава Пентагона подчеркнул, что США «на долгие годы вывели из строя» иранскую армию. Он отметил, что у Ирана еще остались силы, однако их немного. При этом все, «что у них осталось, спрятано в бункерах», заключил Хегсет.