FT: Иран потребует по $1 за баррель нефти для прохода через Ормузский пролив

Как заявил изданию представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни, Тегеран планирует контролировать движение судов и оценивать каждое судно. «Ирану необходимо контролировать все, что входит и выходит из пролива, чтобы гарантировать, что эти две недели не будут использованы для переброски оружия», – сказал он.