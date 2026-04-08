FT: Иран потребует по $1 за баррель нефти для прохода через Ормузский пролив
Иран намерен взимать по $1 за баррель нефти с танкеров за проход через Ормузский пролив в период двухнедельного перемирия. Об этом сообщает Financial Times.
Как заявил изданию представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни, Тегеран планирует контролировать движение судов и оценивать каждое судно. «Ирану необходимо контролировать все, что входит и выходит из пролива, чтобы гарантировать, что эти две недели не будут использованы для переброски оружия», – сказал он.
По его словам, танкеры должны будут направлять властям информацию о грузе, после чего им сообщат сумму платежа. Оплату предполагается осуществлять в криптовалюте. При этом пустые суда смогут проходить пролив без взимания платы. Использование криптовалюты, как отмечает издание, позволит Ирану обходить международные финансовые ограничения.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что на этот период Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Тегераном план из десяти пунктов основой для дальнейших переговоров и отметил, что стороны согласовали большинство разногласий.
После объявления перемирия сервис MarineTraffic сообщил, что первые суда уже пересекли Ормузский пролив.