Посольство России призвало россиян воздержаться от поездок в Ливан

Ведомости

Посольство России в Бейруте призвало россиян воздержаться от поездок в Ливан и избегать опасных районов страны. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

В посольстве напомнили, что у граждан есть возможность покинуть страну коммерческими рейсами через столичный аэропорт. По данным диппредставительства, пострадавших среди россиян после бомбардировок со стороны Израиля нет.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей за последнее время атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из 10 пунктов приемлемой основой для переговоров. По его мнению, двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи же заявлял, что на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.

В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.

