Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Глава МИД Бельгии чуть не погиб при израильском ударе по Ливану

Ведомости

Израиль в ходе атаки на Ливан чуть не убил главу МИД Бельгии Максима Прево, который прибыл в Бейрут на переговоры с ливанскими властями. Об этом сообщил сам дипломат в соцсети Х.

Прево рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) без предупреждения нанесла массированный удар. По словам министра, беседа c президентом Ливана Джозефом Ауном проходила в посольстве всего в нескольких сотнях метров от места ракетной атаки.

«Прекращение огня между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан!» – подчеркнул Прево.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.

Позже ЦАХАЛ заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её