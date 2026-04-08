Глава МИД Бельгии чуть не погиб при израильском ударе по Ливану
Израиль в ходе атаки на Ливан чуть не убил главу МИД Бельгии Максима Прево, который прибыл в Бейрут на переговоры с ливанскими властями. Об этом сообщил сам дипломат в соцсети Х.
Прево рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) без предупреждения нанесла массированный удар. По словам министра, беседа c президентом Ливана Джозефом Ауном проходила в посольстве всего в нескольких сотнях метров от места ракетной атаки.
«Прекращение огня между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан!» – подчеркнул Прево.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.
Позже ЦАХАЛ заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».