Дмитриев заявил о неспособности Рютте защитить НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не имеет возможности защитить объединение стран, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Провальный Рютте не способен защитить провальный НАТО», – написал он. Так Дмитриев прокомментировал ситуацию, в которой Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом в вопросе провала Североатлантического альянса.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала встречу Трампа и Рютте, которая прошла спустя несколько часов после этого. Левитт говорила, что стороны обсудят возможный выход США из альянса. «Их проверяли – и они провалились», – отметила она.
6 апреля американский лидер говорил, что отказ НАТО в поддержке США во время операции против Ирана стал пятном на репутации альянса. Он добавил, что разногласия с альянсом начались еще в ситуации, когда НАТО отказалась поддержать претензии Вашингтона на Гренландию.