Кремль подтвердил подготовку к переговорам Путина и президента Индонезии
Москва действительно готовится к переговорам президентов РФ и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что действительно контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам. Мы сделаем соответствующее сообщение своевременно», – сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал публикацию Reuters о том, что визит иностранного лидера в Россию запланирован на следующую неделю.
10 декабря 2025 г. Путин принял Субианто в Кремле, это были вторые переговоры лидеров в России за год. До этого они подписали декларацию о стратегическом партнерстве и выступали на пленарной сессии ПМЭФ в июне. Помимо переговоров, Путин и Субианто также встречались в сентябре на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине.