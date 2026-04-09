Кремль подтвердил подготовку к переговорам Путина и президента Индонезии

10 декабря 2025 г. Путин принял Субианто в Кремле, это были вторые переговоры лидеров в России за год. До этого они подписали декларацию о стратегическом партнерстве и выступали на пленарной сессии ПМЭФ в июне. Помимо переговоров, Путин и Субианто также встречались в сентябре на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине.