В Кремле ответили на слова французского генерала о войне с Россией
Россия ищет добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений со всеми странами, в том числе европейскими, которые сейчас отказываются от контактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации», – подчеркнул он.
Песков назвал абсолютно безосновательными опасения главы французского генштаба генерала Фабьена Мандона, который заявил, что возможна открытая война с Россией.
31 марта заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico заявил, что страна пересматривает военную стратегию и готовит ВВС к потенциальному конфликту с Россией. По его словам, Париж не исключает начала конфликта с Москвой в конце текущего десятилетия.
В России подобные оценки неоднократно отвергали. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в сентябре 2025 г. заявлял, что Москва не планирует ни на кого нападать. Он отмечал, что видит нагнетающуюся истерию по поводу того, что Россия якобы задумала нападение на Европу.