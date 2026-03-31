Politico узнала о подготовке Франции к возможному конфликту с РФПредставитель французских ВВС рассказал о том, как они извлекают опыт из конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке
Франция пересматривает военную стратегию и готовит ВВС к потенциальному конфликту с Россией. Об этом заявил заместитель начальника ВВС страны Доминик Тардиф в интервью Politico.
По его словам, Париж не исключает начала конфликта с Москвой в конце текущего десятилетия.
«Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 гг.», – сказал Тардиф.
Он отметил, что в случае эскалации французские пилоты могут оказаться на передовой на восточном фланге альянса. Это связано с ограниченными возможностями стран региона: у государств Прибалтики отсутствует собственная истребительная авиация, а потенциал Румынии ограничен.
Тардиф добавил, что французские ВВС уже пересматривают подходы к ведению боевых действий, учитывая опыт конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
В России подобные оценки неоднократно отвергали. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в сентябре 2025 г. заявлял, что Москва не планирует ни на кого нападать. Он отмечал, что видит нагнетающуюся истерию по поводу того, что Россия якобы задумала нападение на Европу. «Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», – пояснял Путин.
19 декабря на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» Путин также критиковал заявления о возможной войне с Россией. «Ну что он несет?» – сказал он, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 декабря заявлял, что Москва готова юридически закрепить отсутствие намерений нападать на страны ЕС или НАТО. Он подчеркивал, что на территории ЕС уже запустили масштабные программы ремилитаризации, которые объясняются якобы угрозой от РФ.