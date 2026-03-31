Politico узнала о подготовке Франции к возможному конфликту с РФ

В России подобные оценки неоднократно отвергали. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в сентябре 2025 г. заявлял, что Москва не планирует ни на кого нападать. Он отмечал, что видит нагнетающуюся истерию по поводу того, что Россия якобы задумала нападение на Европу. «Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», – пояснял Путин.