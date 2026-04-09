Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией

Ведомости

Верховный суд России признал движение «Мемориал» (считается в России иноагентом) экстремистской организацией. Его деятельность теперь запрещена в РФ.

«Заявление о признании Международного общественного движения "Мемориал" экстремистской организацией – удовлетворить, запретить его деятельность на территории РФ», – постановил суд.

Решение суда должно быть исполнено немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме.

В конце 2021 г. Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому международное историко-просветительское общество «Мемориал» было ликвидировано, как и его структуры. До этого организация получила статус НКО – иностранного агента от Минюста. Кроме того, ее неоднократно штрафовали за нарушение законодательства об иноагентах.

После решения о ликвидации организации председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский хотел обжаловать его. При этом апелляционная инстанция Верховного суда признала ликвидацию законной, а 22 марта суд отказался приостановить исполнение решения.

