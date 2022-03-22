Верховный суд отказался отсрочить решение о ликвидации «Мемориала»

11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать международный «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.