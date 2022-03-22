Верховный суд отказался отсрочить решение о ликвидации «Мемориала»
Верховный суд РФ отказался удовлетворить ходатайство о приостановлении дела о ликвидации общества «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом), сообщил «Интерфакс». Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения «Мемориала» предписал властям РФ приостановить исполнение решения о ликвидации общества до рассмотрения в Страсбурге жалоб на закон об иностранных агентах.
«Суд определил: ходатайство об отсрочке решения о ликвидации "Мемориал" — не подлежит удовлетворению», — заявила судья Алла Назарова. Она также предупредила об ответственности за неисполнение решения суда.
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать международный «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.
Позже московская прокуратура потребовала ликвидировать российский «Мемориал» (признан Минюстом НКО — иноагентом) на том же основании. Помимо нарушения законодательства об иностранных агентах московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах организации.
28 декабря прошлого года Верховный суд вынес решение о ликвидации организации. Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение. 28 февраля апелляционная инстанция Верховного суда признала ликвидацию «Мемориала» законной.
Российский «Мемориал» был основан в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.