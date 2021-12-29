Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»
Мосгорсуд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано Минюстом НКО — иностранным агентом) по требованию прокуратуры Москвы, сообщил ТАСС.
Вчера Верховный суд России вынес решение о ликвидации организации. Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать международный «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.
Позже московская прокуратура потребовала ликвидировать российский «Мемориал» (признан Минюстом НКО — иноагентом) на том же основании. Помимо нарушения законодательства об иностранных агентах московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах организации.
Российский «Мемориал» был основан в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.