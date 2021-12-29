Как проходила ликвидация внесенного в реестр иноагентов «Мемориала»

Чем известно про «Мемориал»

Инициативная группа «За увековечение памяти о жертвах репрессий» («Мемориал») возникла в 1987 г. В 1991 г. был зарегистрирован «Межреспубликанский Мемориал», а с 1992 г. он стал «Международным Мемориалом». Одним из его основателей был академик Андрей Сахаров. В том же году учрежден и правозащитный центр (иск прокуратуры о ликвидации этого НКО-иноагента будет рассматриваться 29 декабря в Мосгорсуде).



Изначально основной задачей организации было исследование истории политических репрессий в СССР. В 1990 г. были организованы экспедиции на Соловецкие острова, откуда в Москву привезли «Соловецкий камень». С 2007 г. «Мемориал» организует у этого памятника на Лубянке акцию «Возвращение имен».



После исков надзорного ведомства центр первого президента России Бориса Ельцина выпустил на своем сайте заявление в поддержку признанного НКО-иностранным агентом «Международного Мемориала», которому грозит ликвидация по иску прокуратуры. Первый президент России был членом организации практически с момента ее создания в 1989 г., отметили там. Пресс-секретарь нынешнего президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на это, что для главы государства важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства.