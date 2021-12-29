Как проходила ликвидация внесенного в реестр иноагентов «Мемориала»На чем основывались требования Генпрокуратуры и чем ответила защита
Верховный суд России (ВС) ликвидировал старейшую ассоциацию правозащитных организаций – международное историко-просветительское общество «Мемориал», внесенное Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов. Ликвидировать организацию из-за систематического нарушения требований об обязательной маркировке в качестве «иностранных агентов» требовала Генеральная прокуратура.
На чем основывались требования Генпрокуратуры
11 ноября Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал». На следующий день аналогичный иск был направлен прокуратурой Москвы в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», также признанный иноагентом (это связанные друг с другом организации).
Главным основанием для ликвидации «Мемориала» стало отсутствие указания в нескольких материалах «Международного Мемориала» 2019 г. ссылок на то, что они выпущены НКО-иностранным агентом. По данным надзорного ведомства, «Мемориал» и его структуры неоднократно нарушали требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иноагетами, соответствующей пометкой.
Позиция государства во время прений
Выступая в Верховном суде, представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров заявил, что международный «Мемориал» несет общественную угрозу. В частности, он «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства», а также под видом восстановления исторической памяти пытается «реабилитировать нацистских преступников и изменников родины».
«Организация, претендующая на совесть нации, не хочет напоминать о том, кем эта совесть проплачена – отсутствие указания на статус иностранного агента это грубое нарушение закона»,— заявлял Жафяров в Верховном суде. Он также выразил сомнение в том, что «Мемориал» может реализовывать образовательные проекты, поскольку его участники якобы «утверждают, что не любят родину, а патриотизм — это мракобесие, несовместимое со свободой». О ком идет речь, представитель Генпрокуратуры уточнять не стал.
Коллега Жафярова из надзорного ведомства поддержала его, выразив недоумение, почему «старейшая правозащитная организация с огромным опытом не в состоянии разобраться с формулировкой законодательства». Она расценила отсутствие маркировки на некоторых материалах как «насмешку над законом».
Позицию Генпрокуратуры поддержали Министерство юстиции и Роскомнадзор. «Само внесение в реестр иноагентов признано конституционным, а маркировка – это следствие внесения в него. Организация действует с нарушениями законодательства, и это не ставится под сомнение», – заявила представитель Минюста в Верховном суде.
Что в прениях говорили ответчики
Представляющий интересы «Мемориала» юрист Григорий Вайпан отметил, что «большая часть выпадов не имеет отношения к предмету рассматриваемого иска» о ликвидации в связи с отсутствием маркировки: «Все заявления о политической неблагонадежности отношения к делу не имеют».
По уверению Вайпана, вменяемые «Мемориалу» нарушения не могут являться требованиями для ликвидации, поскольку они сами по себе противоречат международным требованиям, как и все законодательство об иностранных агентах в России. Но сейчас НКО выполняет закон, хоть и не согласна с ним, заверил Вайпан.
Генпрокуратура предъявляла международному «Мемориалу» в качестве основания для ликвидации 20 административных протоколов за 2019 г. Сумма штрафов по ним составила 4,5 млн руб. и была погашена, отметил он.
«Общество «Мемориал» содействует здоровью нации. Устранить его – посодействовать представлениям о том, как должно регулироваться государство. А представления такие: государство всегда право», – подчеркнул в прениях адвокат Генри Резник.
Что решил суд
Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и ликвидировал международный «Мемориал» и структурные подразделения организации. В Верховном суде была оглашена только резолютивная часть решения. Представители ответчика намерены обжаловать решение в коллегии Верховного суда, а в случае неудачи – в Европейском суде по правам человека.
«Мы будем обжаловать решение всеми способами, не запрещенными законами. Такая организация как «Мемориал» не может быть ликвидирована, сколько бы протоколов [об отсутствии маркировки иноагента] составлено не было», – сказала адвокат Мария Эйсмонт.
Пришедший на суд глава федерального политического совета партии «Яблоко» Григорий Явлинский сказал, что решение Верховного суда не имеет отношения к праву.
Чем известно про «Мемориал»
Инициативная группа «За увековечение памяти о жертвах репрессий» («Мемориал») возникла в 1987 г. В 1991 г. был зарегистрирован «Межреспубликанский Мемориал», а с 1992 г. он стал «Международным Мемориалом». Одним из его основателей был академик Андрей Сахаров. В том же году учрежден и правозащитный центр (иск прокуратуры о ликвидации этого НКО-иноагента будет рассматриваться 29 декабря в Мосгорсуде).
Изначально основной задачей организации было исследование истории политических репрессий в СССР. В 1990 г. были организованы экспедиции на Соловецкие острова, откуда в Москву привезли «Соловецкий камень». С 2007 г. «Мемориал» организует у этого памятника на Лубянке акцию «Возвращение имен».
После исков надзорного ведомства центр первого президента России Бориса Ельцина выпустил на своем сайте заявление в поддержку признанного НКО-иностранным агентом «Международного Мемориала», которому грозит ликвидация по иску прокуратуры. Первый президент России был членом организации практически с момента ее создания в 1989 г., отметили там. Пресс-секретарь нынешнего президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на это, что для главы государства важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства.
Что о «Мемориале» говорил Путин
На ежегодной встрече Путина с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря журналист Николай Сванидзе попросил обратить внимание на ситуацию с ликвидацией общества и правозащитного центра «Мемориал». Путин выразил надежду на справедливое судебное разбирательство, отметив, что перед встречей с членами СПЧ ему «предоставили справки», в которых есть информация, что «Мемориал» защищает организации, включенные в террористический и экстремистский список.
«Вы [Сванидзе] сказали, что «Мемориал» является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском союзе. Я к этому так всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Они обнаружили в списке тех, кто причисляется «Мемориалом» к жертвам политических репрессий, таких граждан как Петровских Петр, Лисовский, Ковалевский», – говорил Путин.
В «Мемориале» после этого заявляли, что записи, посвященные перечисленным персонажам, были заблокированы несколько месяцев назад, как только появились новые данные об их биографиях. В прениях в Верховном суде исполнительный директор международного «Мемориала». Елена Жемкова говорила, что «ошибки возможны, и на них надо обращать внимание и исправлять».
По словам израильского историка Арона Шнеера, Павел Ковалевский был пособником немцев во время Второй мировой войны, совершал преступления в городе Лудзе. В базе «Мемориала» указано, что Ковалевский в апреле 1945 г. был признан виновным в измене Родине (58-1а и 58-11 УК РСФСР) и приговорен к 20 годам каторжных работ с последующим поражением в правах сроком на пять лет. В качестве источника информации указана база данных «Польские заключенные воркутинских лагерей». Между тем, в статье Шнеера говорится, что Ковалевский – «один из организаторов Лудзенского гетто, участник ареста и казни коммунистки Кравцовой, участник расстрела 35 евреев в июле 1941 г. в Лудзе, заместитель коменданта Лудзенского гетто, один из организаторов расстрела 800 евреев Лудзы 17 августа 1941 года».
Шнеер также говорит, что еще двое «нацистских карателей» фигурируют в базе «Мемориала». Это Петр Петровский, который, как указывает историк, принимал участие в расстрелах мирного населения, и Иван Лисовский – «принимал активное участие в убийствах 11 000 евреев Даугавпилса, лично добивал лопатой беззащитных людей, мародерствовал».