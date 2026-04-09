Мининформ Белоруссии пообещал не блокировать YouTube
Видеохостинг YouTube продолжит работать на территории Белоруссии, так как президент Александр Лукашенко не является сторонником запретов, а относительно крупных игроков мирового медиапространства будут искать другие механизмы взаимоотношений. Об этом заявил новый министр информации республики Дмитрий Жук.
«Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Жук подчеркнул, что сейчас идет информационная война. Одна из задач, по его словам, не допустить, чтобы она стала «горячей». «Сражаться придется на чужой территории – на том же YouTube, в Instagram
Жук возглавил Мининформ 9 апреля. Ранее он руководил издательским домом «Беларусь сегодня», учредителем которого является администрация президента.
3 апреля YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ, в том числе агентства «БелТА» и телеканалов ОНТ и СТВ. «БелТА» сообщало, что компания – владелец хостинга Google никаких разъяснений перед удалением аккаунтов не предоставила. Белорусский союз журналистов заявил, что будет настаивать на самых жестких симметричных и асимметричных мерах со стороны Белоруссии.