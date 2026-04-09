Лавров: контакты с США по Украине продолжаются «неформально и конфиденциально»
Контакты с США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются «неформально, конфиденциально», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».
Представители Вашингтона, которые выполняли функцию посредника, сейчас «заняты другими делами», напомнил министр. У США по всем направлениям внешней политики работает одна группа посредников, поэтому сейчас возникла вынужденная пауза, пояснил Лавров.
Он подчеркнул, что российская сторона продолжает работу над поставленными президентом РФ Владимиром Путиным задачами, обеспечивая дипломатическое сопровождение спецоперации.
2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по украинскому урегулированию, несмотря на то что трехсторонние переговоры поставлены на паузу.
1 апреля Bloomberg со ссылкой на источник писало, что власти США уверены, что Россию и Украину все еще можно склонить к переговорам, но пока никаких подвижек в этом направлении нет.