МИД РФ осудил атаку Израиля на Ливан

Ведомости

Россия решительно осуждает израильскую атаку на Ливан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что такие действия ставят под угрозу переговорный процесс.

В министерстве заявили, что выступают за скорейшее прекращение огня в зоне израильско-ливанского конфликта и возвращение ситуации в русло политико-дипломатических усилий.

Российская сторона поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Ливана. МИД настроен на тесное взаимодействие с региональными и международными партнерами, чтобы обеспечить стабилизацию обстановки в Ближневосточном регионе.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».

После заключения двухнедельного перемирия США и Ирана американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между странами возникло «обоснованное недопонимание» относительно Ливана. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не давал обещания, что Ливан не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.

