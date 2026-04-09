Судебный процесс над Нетаньяху возобновится 12 апреля

Ведомости

Затянувшийся судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по делу о коррупции возобновится 12 апреля, сообщил представитель суда, передает Reuters.

Режим чрезвычайного положения в Израиле был отменен вечером 8 апреля. С отменой режима и с возобновлением работы судебной системы слушания возобновятся в обычном режиме.

Нетаньяху – первый действующий премьер-министр Израиля, которому предъявлены обвинения в совершении преступления. Агентство пишет, что он отрицает обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, выдвинутые в 2019 г. после многолетних расследований. Судебный процесс начался в 2020 г., он неоднократно откладывался из-за его официальных обязательств, и дата его завершения пока не определена.

21 ноября 2024 г. Международный уголовный суд (МУС) заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Оба политика подозревались в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В декабре премьер-министр стал ответчиком по делу о коррупции, что произошло впервые среди израильских лидеров. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.

В апреле апелляционная палата МУСа отменила решение суда низшей инстанции от ноября 2024 г., которым были отклонены возражения Израиля против выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта из-за обвинений в военных преступлениях.

