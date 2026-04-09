Судебный процесс над Нетаньяху возобновится 12 апреля

21 ноября 2024 г. Международный уголовный суд (МУС) заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Оба политика подозревались в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В декабре премьер-министр стал ответчиком по делу о коррупции, что произошло впервые среди израильских лидеров. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.