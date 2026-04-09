В посольстве РФ отвергли обвинения Британии об угрозах от российских подлодок

Ведомости

Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подводные лодки якобы угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане, не соответствуют действительности. Об этом заявили в российском посольстве, пишет ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не создает угроз для подводной инфраструктуры, которая имеет критически важное значение для Великобритании, и не прибегает к агрессивной риторике в этом вопросе.

Дипломаты обратили внимание на то, что недавно Лондон сам выступил с жесткими заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, работающего в интересах российских компаний и их партнеров. В посольстве предупредили, что реализация этих угроз повлечет за собой последствия.

В диппредставительстве добавили, что Британия, имея богатую историю морского присутствия в разных регионах мира, порой чрезмерно остро реагирует на появление российских кораблей в международных водах – даже если это не вызывает одобрения у местного населения.

9 апреля Хили заявил, что Великобритания проследила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. По его словам, суда представляли угрозу для местной инфраструктуры. «Президенту [РФ Владимиру] Путину я говорю следующее: мы видим вас, мы видим вашу деятельность вблизи наших кабелей и трубопроводов. И вы должны знать, что любая попытка повредить их повлечет за собой серьезные последствия», – сказал Хили.

