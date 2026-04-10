CBS: выжившие после атаки в Кувейте военные США уличили главу Пентагона во лжи

Ведомости

Выжившие после нападения Ирана на американское подразделение в Кувейте оспорили версию главы Пентагона Пита Хегсета, пишет CBS News.

«Утверждение о том, что "один из солдат чудом избежал гибели“, – ложь, – сказал один из раненых военнослужащих. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».

Атака произошла 1 марта. В результате погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Это самое смертоносное нападение на американских военнослужащих с 2021 г., сообщил телеканал. Со стороны Ирана было прямое попадание.

Военная база, которая не смогла сдержать атаки, похожа на сооружения, распространенные во время войн в Ираке и Афганистане, – до появления беспилотников. Здания с железобетонными барьерами предназначены для защиты военных от взрыва ракетного или минометного снаряда, но не обеспечивают защиты от воздушных атак.

1 марта КСИР заявлял об убийстве и ранении 560 американских военных. США такие цифры не подтверждали. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили о гибели троих американских военных в рамках операции против Ирана.

