Кремль: Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию на Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что Дмитриев находится с визитом в США, но это не является возобновлением переговоров по российско-украинскому урегулированию. Он возглавляет группу по экономическим вопросам и продолжает работу в рамках нее.

10 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев находится в США и проводит встречи с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Собеседники агентства указали, что главной темой остается возможное мирное соглашение России и Украины. Стороны обсуждают и вопросы экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

Источники отметили, что визит проходит за пару дней до истечения срока послаблений санкций в отношении нефти из России. Этот вопрос, как ожидается, может войти в повестку встреч.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что контакты с США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются «неформально, конфиденциально».

