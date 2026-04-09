Reuters: Дмитриев прилетел в США на переговоры по Украине
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США, где проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с повесткой переговоров.
По их данным, главной темой остается возможное мирное соглашение России и Украины. Также стороны обсуждают вопросы экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
Источники отмечают, что визит проходит за пару дней до истечения срока послаблений санкций в отношении российской нефти. Этот вопрос, как ожидается, также может быть включен в повестку.
9 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты с США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются «неформально, конфиденциально».
Представители Вашингтона, которые выполняли функцию посредника, сейчас «заняты другими делами», напомнил министр. У США по всем направлениям внешней политики работает одна группа посредников, поэтому сейчас возникла вынужденная пауза, пояснил Лавров.
В тот же день портал Semafor писал, что США в течение недели могут объявить о продлении смягчения санкций, которые касаются российской нефти. По словам источников издания, аналогичное решение может последовать в отношении Ирана. В публикации отмечается, что ослабление санкций связано с высокими ценами на топливо в США, а также продолжающийся процесс урегулирования конфликта в ближневосточном регионе.