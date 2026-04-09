Semafor: США могут продлить ослабление антироссийских санкций в течение недели

13 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC) объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, которые погружены на суда до 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, США сняли все ограничения с примерно 100 млн баррелей нефти из РФ в транзите.