Semafor: США могут продлить ослабление антироссийских санкций в течение недели
США в течение недели могут объявить о продлении смягчения санкций, которые касаются российской нефти. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на бывших сотрудников американского минфина.
По словам источников издания, аналогичное решение может последовать в отношении Ирана. В публикации отмечается, что ослабление санкций связано с высокими ценами на топливо в США, а также продолжающийся процесс урегулирования конфликта в ближневосточном регионе.
Как пишет Semafor, такие решения Вашингтона в том числе демонстрируют, что ограничения используются не в качестве главного инструмента давления, а как гибкий механизм регулирования рынка.
13 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC) объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, которые погружены на суда до 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, США сняли все ограничения с примерно 100 млн баррелей нефти из РФ в транзите.