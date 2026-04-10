СМИ сообщили о выводе украинских специалистов с баз на Ближнем Востоке
Арабские страны попросили украинских специалистов покинуть объекты на Ближнем Востоке. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico со ссылкой на источники.
По данным публикации, после отказа стран Персидского залива от предложений Киева по сотрудничеству в сфере обороны местные власти потребовали от украинских специалистов по ПВО покинуть военные объекты. Утверждается, что речь идет о нескольких позициях, где они ранее были задействованы.
Издание также сообщает, что все пять объектов, на которых находились украинские специалисты, якобы были уничтожены. Кроме того, по его информации, зафиксированы случаи попадания снарядов украинской зенитной артиллерии по гражданской инфраструктуре, включая два небоскреба в ОАЭ.
Как утверждается в публикации, ситуация привела к обострению отношений с Ираном. По данным издания, иранские силы нанесли удары по базе беспилотников и складам украинской стороны в ОАЭ. Сообщается, что объекты были уничтожены, а 21 украинский военный, как утверждается, «не вернулся домой на своих ногах».
28 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны. По словам Зеленского, особое внимание на встрече было уделено ситуации в Эмиратах на фоне иранских ударов и блокады Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл. Президент Украины обсудил вопросы обороны и с другими странами Персидского залива.
30 марта официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что иранская сторона надеется, что государства Ближнего Востока не попадут в ловушку Украины, связанную с предложениями о помощи в обороне. По мнению Багаи, Зеленский намерен обобрать Ближний Восток, посещая страны региона в разгар конфликта.