Москалькова: Украина готова вернуть пятерых из семи курян

9 апреля уполномоченный по правам человека в России рассказала, что на территории Украины находятся семь жителей Курской области, трое из которых – в пунктах временного размещения, еще четверо – у знакомых. Она выразила надежду, что договоренности с украинской стороной будут исполнены, и на Родину вернутся и военнослужащие, и мирные жители.