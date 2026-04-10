Москалькова: Украина готова вернуть пятерых из семи курян
Украинская сторона подтвердила готовность передать России пятерых из семи жителей Курской области, сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, она переговорила с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом, и он после этого провел соответствующие консультации с компетентными органами Украины.
Москалькова отметила, что консультации по этому вопросу еще не закончены, и выразила надежду, что к 11 апреля появится информация и об остальных курянах.
9 апреля уполномоченный по правам человека в России рассказала, что на территории Украины находятся семь жителей Курской области, трое из которых – в пунктах временного размещения, еще четверо – у знакомых. Она выразила надежду, что договоренности с украинской стороной будут исполнены, и на Родину вернутся и военнослужащие, и мирные жители.