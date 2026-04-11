Лавров: без гарантий безопасности России конфликт на Украине не урегулировать
Без предоставления гарантий безопасности России урегулирование конфликта на Украине невозможно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
На фоне обсуждений в Евросоюзе вопросов предоставления гарантий безопасности Киеву остается без внимания необходимость аналогичных гарантий для Москвы, отметил министр. «Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть», – сказал Лавров.
Лавров добавил, что Евросоюз стремится добиться «стратегического поражения России» и ради этого готов отступать от ранее декларированных ценностей и принципов.
10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет прочного и устойчивого мира с Украиной, а не перемирия. «Мы хотим не перемирия, хотим мира, прочного, устойчивого мира. И этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно», – сказал Песков.
16 марта стало известно, что большинство граждан Украины поддержали бы проведение референдума о мирном соглашении с Россией, если оно будет включать неопределенные территориальные уступки. Такую инициативу готовы поддержать 61% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По данным опроса, респондентам предлагали вариант мирного соглашения, предусматривающий для Украины вступление в ЕС в 2027 г., гарантии безопасности и экономическое восстановление, а также возможные территориальные компромиссы. В этом случае 61% участников заявили, что поддержали бы проведение референдума, 10% выступили против, остальные затруднились ответить.