Песков: Москва хочет прочного мира, а не перемирия

Для завершения конфликта Зеленский должен вывести ВСУ из Донбасса, подчеркнули в Кремле
Ведомости

Россия хочет прочного и устойчивого мира с Украиной, а не перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хотим не перемирия, хотим мира, прочного, устойчивого мира. И этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно», – сказал Песков.

Речь идет о требовании России к Украине вывести армию из подконтрольной ей части Донбасса, о необходимости такого шага для прекращения конфликта говорила и американская сторона. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на это.

Говоря о пасхальном перемирии, о котором объявил президент России Владимир Путин, Песков указал, что этот жест носит гуманитарный характер.

15 декабря 2025 г. Песков заявлял, что говорить о каких-то сроках завершения украинского конфликта – самое неблагодарное дело. «Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», – подчеркнул он.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения об урегулировании конфликта.

Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место до сих пор не согласованы.

26 марта президент Украины в интервью агентству Reuters сообщил, что США требуют от Киева вывести войска из Донбасса, после чего будут согласованы гарантии безопасности на высоком уровне.

