Политика

За ночь российские системы ПВО сбили 99 украинских дронов

Ведомости

В период с 20:00 10 апреля до 7:00 11 апреля российские силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали в общей сложности 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены в небе над Краснодарским краем, над территорией Республики Крым, а также над Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей, где также были ликвидированы воздушные цели.

В ночь на 10 апреля системы ПВО ликвидировали 151 беспилотник ВСУ над регионами РФ. Из них 57 – над Волгоградской областью, 48 – над Ростовской. Атаки отразили над Белгородской, Тамбовской областями, Калмыкией и над акваторией Каспийского моря.

